Для успешной подготовки ребенка к школе после длительных каникул важно в первую очередь восстановить его режим дня, заявила психолог Дарья Дугенцова в интервью для NEWS.ru.

По ее словам, стоит начать готовить ребенку ту же еду, что и в школе или детском саду, а также понемногу повторять учебный материал.

Психолог отмечает: не нужно перегружать ребенка, но хотя бы раз в день стоит заниматься предметами, которые будут в школьной программе. Особенно долго адаптируются первоклассники — им может потребоваться несколько месяцев, тогда как ученики, возвращающиеся после каникул, обычно приспосабливаются за две недели.

Дугенцова рекомендует начинать восстанавливать режим уже в августе, чтобы к сентябрю ребенок был готов к учебному графику и высыпался. В противном случае резкая смена распорядка дня может привести к стрессу и тревожности, предостерегает эксперт.