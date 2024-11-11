Как получить красивый номер на машину, рассказал юрист Адамс

Получить «красивый» номер на автомобиль сегодня можно двумя официальными способами: либо выбрать из доступных комбинаций при регистрации, либо принять участие в аукционе ГАИ, пояснил Давид Адамс, гендиректор юридической группы «АИД», в интервью NEWS.ru.

Первый вариант — это выбор из свободных комбинаций прямо в момент регистрации машины. Конечно, разнообразие в этом случае будет ограничено теми номерами, что остаются в наличии. Второй вариант — более гибкий, он предполагает участие в аукционе, организованном на официальном сайте ГАИ. Тут автовладелец может не только выбрать интересующую комбинацию, но и увидеть стартовую цену для нее. Победитель аукциона после завершения оформления всех документов получает право на выбранный номер.

Адамс добавил, что времена, когда для получения красивого номера требовались личные связи или обходные пути, уже в прошлом. По его словам, нынешние процедуры полностью прозрачны и законны, исключая любые «серые» схемы.