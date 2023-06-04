Как можно ограничить права на недвижимость?

Когда человек готовится совершить сделку с недвижимостью, его прежде всего волнует безопасность самой операции и чистота объекта, под которой подразумевается отсутствие, каких-либо обременений, касающихся прав на жилье, землю или нежилое помещение.

Если пренебречь этими тонкостями, то в дальнейшем у собственника могут возникнуть серьезные трудности, вплоть до угрозы отмены самой сделки. Об основных ограничениях прав на недвижимое имущество, действующих в России, расскажем в нашем небольшом обзоре.

Банк — почти хозяин

В отношении объектов недвижимости существует четыре наиболее распространенных обременения — это аренда, наем жилья, ипотека и сервитут. Для обычного человека самое известное из перечисленных ограничений — ипотека, то есть залог недвижимости. Ее смысл достаточно прост — пока вы не погасите кредит, квартиру нельзя продать или подарить без согласия банка.

Сдавать ипотечное жилье можно только, если кредитный договор это разрешает. Собственник квартиры, находящейся в залоге у банка, имеет полное право делать ремонт на свой вкус и регистрировать других людей в своем жилье, так как залогодатель даже до завершения долговых обязательств продолжает владеть и пользоваться таким имуществом.

Судьба арендатора

Еще одно ограничение — договор найма, по которому собственник жилого помещения обязуется предоставить его нанимателю за плату для постоянного проживания. Внаем можно сдать квартиру, жилой дом, либо их часть в виде изолированного помещения.

Отметим, что переход права собственности (например, путем купли-продажи) на сдаваемое помещение не означает, что договор найма должен быть расторгнут. Условия и сроки прежнего договора действуют и для нового собственника.

Если речь идет об объекте коммерческой недвижимости, то такое помещение сдается по договору аренды. Смена собственника может повлиять на прекращение действия договора, если это указано в самом документе.

Привилегии на чужой земле

По гражданскому кодексу сервитут — это право лица или лиц на ограниченное пользование чужими землями или чужими земельными участками.

Сервитут устанавливают в интересах конкретного собственника. Например, если у владельца земельного участка нет выхода к дороге общего пользования и попасть на нее он может только через участок соседа. Такой сервитут оформляют в виде соглашения о доступе между лицом, требующим установления сервитута, и собственником соседнего участка. .Документ подлежит обязательной госрегистрации. Если стороны не могут договориться, вопрос решается в суде.

Досье на каждый объект

Если гражданин желает проверить, наложено ли на объект недвижимости обременение и ограничены ли права на него, он может заказать выписку об объекте из Единого государственного реестра недвижимости ( ЕГРН).

Запрос о предоставлении сведений ЕГРН по выбору заявителя можно подать несколькими способами:

– через портал госуслуг;

– обратившись в Роскадастр по Рязанской области за услугой выездного приема

– в любом представительстве МФЦ;

– либо по электронной почте.