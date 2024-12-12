В ночь на 12 декабря киевский режим попытался осуществить террористическую атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолётного типа на объекты на территории Российской Федерации. Как сообщило министерство обороны РФ, дежурные средства противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили 16 украинских беспилотников.

Согласно официальной информации, над территорией Курской области было уничтожено четыре БПЛА, один — над Чеченской Республикой, три — над Республикой Северная Осетия-Алания и восемь — над Республикой Крым.

Некоторые подробности ночной атаки сообщил в телеграм-канале президент Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, в Грозном беспилотник был сбит над казармой спецполка полиции имени Героя России А. А. Кадырова. Лёгкие ранения получили 4 бойца караула здания. Остальные бойцы в момент ЧП находились в защищённых укрытиях.

Взорвавшийся в воздухе беспилотник повредил кровлю казармы, в здании выбиты стёкла. Из-за обломков начался пожар, но его быстро потушили.

По словам президента Чечни, серьёзных разрушений здание не получило, но его не удивит, если командование ВСУ заявит «о колоссальных результатах грандиозной спецоперации».

Кадыров также пообещал жёсткий ответ на действия украинцев.