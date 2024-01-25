Юные рязанки вернулись с всероссийских соревнований и первенства ЦФО по художественной гимнастике с достойными результатами

16-17 января 2024 года в г. Орехово-Зуево прошли Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Краса Руси». 18-19 января 2024 года в г. Тула состоялось Первенство Центрального федерального округа России по художественной гимнастике.

Рязанскую область по программе КМС в групповых упражнениях представляла сборная команда в составе Крестьяниновой Елизаветы, Наумкиной Юлии, Варламовой Арины, Тимошенковой Валерии (тренер Коробкова Марина Михайловна и Фирсова Ольга Михайловна, МАУДО «РГДДТ»), а также Поротиковой Анны и Черкесовой Ксении (тренер бригады Лисицина Ольга Алексеевна, ГАУ ДО РО СШОР «Академия Единоборств»).

Упорство и воля к победе помогают достигать высоких результатов.

Поздравляем наших гимнасток с достойным представлением города Рязани и области!

1 место в групповых упражнениях по программе 1 разряда (команда «Светлячки», г. Орехово-Зуево);

2 и 3 место в многоборье (команда «Улыбка», г. Орехово-Зуево, сборная команды г. Тула).