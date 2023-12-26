Вторник, 26 декабря, 2023
На главнуюНовости Рязани

Ёлка главы администрации Скопинского района прошла в Ильинской школе

7info
spot_img

25 декабря в актовом зале Ильинской школы прошла ёлка главы администрации Скопинского района, сообщили в районной администрации.

Для учеников младших классов приготовили представление «Зимней сказочной порой».

Вместе с детьми представление пришли посмотреть и почетные гости. Заместитель главы администрации по социальной политике Александр Соловьев передал ребятам поздравления с наступающим Новым годом от главы администрации Александра Бокова и пожелал школьникам отлично учиться, стремиться к новым свершениям и добиваться успехов в любых начинаниях.

К поздравлениям присоединились начальник УО и МП Галина Повивкина и директор «Центра внешкольной работы» Ольга Филатова.

В этот день помимо незабываемых радостных эмоций, юные ильинцы получили подарки со сладкими угощениями.

Ёлка главы администрации Скопинского района прошла в Ильинской школе
Ёлка главы администрации Скопинского района прошла в Ильинской школе
Ёлка главы администрации Скопинского района прошла в Ильинской школе
Ёлка главы администрации Скопинского района прошла в Ильинской школе

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах