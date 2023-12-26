Ёлка главы администрации Скопинского района прошла в Ильинской школе

25 декабря в актовом зале Ильинской школы прошла ёлка главы администрации Скопинского района, сообщили в районной администрации.

Для учеников младших классов приготовили представление «Зимней сказочной порой».

Вместе с детьми представление пришли посмотреть и почетные гости. Заместитель главы администрации по социальной политике Александр Соловьев передал ребятам поздравления с наступающим Новым годом от главы администрации Александра Бокова и пожелал школьникам отлично учиться, стремиться к новым свершениям и добиваться успехов в любых начинаниях.

К поздравлениям присоединились начальник УО и МП Галина Повивкина и директор «Центра внешкольной работы» Ольга Филатова.

В этот день помимо незабываемых радостных эмоций, юные ильинцы получили подарки со сладкими угощениями.