Это будут последние времена! Сбывается страшное пророчество Нила Мироточивого

В сети обнародовали позабытое жуткое пророчество преподобного Нила Мироточивого. Потомкам он предрекал жуткие события, и его видения, по всей видимости, начинают сбываться.

Святой говорил о наступлении «последних времён» для человечества. Люди столкнулся с жуткими болезнями, разрушающими катаклизмами и жестокими войнами. Господь пошлёт эти испытания за то, что плотские удовольствия начнут ставить выше молитвы.

Нил Мироточивый говорил, что Господня кара снизойдёт тогда, когда всё меньше людей будут верить в Бога, их будут интересовать только деньги. Нил говорил также о том, что изменится внешность человеческая, практически не будет различий между мужчинами и женщинами, исчезнут семьи. Именно тогда, когда это станет нормой, стоит ждать больших бед.