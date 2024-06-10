В январе 2024 года российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и наведения (ДРЛО) А-50 был сбит силами ПВО Украины, управляемыми иностранными специалистами. К такому выводу пришли военные эксперты после заявления помощницы начальника штаба 10-й армии США, полковника Розанны Клементе. Она сообщила, что удар по самолету нанес зенитный ракетный комплекс Patriot.

Военный эксперт и бывший офицер американской армии Станислав Крапивник в беседе с «МК» подтвердил, что комплексом Patriot управляли иностранцы.

«За пультами находились иностранные специалисты, не украинцы,» — отметил Крапивник. — «Подготовка специалистов для управления ЗРК Patriot занимает длительное время. Базовый курс для механиков длится 52 недели, а последующие этапы могут занимать до 36 недель. К тому же, все системы работают на английском языке, что создает языковой барьер для украинских операторов. Поэтому системами Patriot управляют исключительно иностранцы — в первую очередь американцы, а также англичане, немцы и, возможно, поляки.»

Помощница начальника штаба 10-й армии США, полковник Розанна Клементе, заявила, что российский самолет был атакован экипажем, подготовленным в Германии. По её словам, немецкие инструкторы в ходе учений будили батарею посреди ночи, приказывали выдвигаться на огневую позицию, вести воздушный бой и быстро удаляться. Так они готовились к воздушным засадам, выдвигая ПВО на передний край.

Военный корреспондент Александр Коц прокомментировал: «Если это действительно так, то я не сомневаюсь, что в подготовке этой атаки участвовали немецкие или американские инструктора. Это очередное подтверждение вовлеченности „коллективного Запада“ в наш конфликт, и они уже не стесняются об этом говорить.»