Эксперты рассказали о влиянии зимнего потепления на урожай плодовых культур

В ФГБУ «ЦОК АПК» рассказали о влиянии потепления на зимостойкость и урожай плодовых культур.

Погода в последние годы удивляет своей непредсказуемостью. В позапрошлом году дожди шли практически без перерыва, в прошлом году осадков не было совсем, а в этом году зима больше напоминает весну: даже в традиционные для крещенских морозов дни реки остаются свободными от льда.

Такие климатические аномалии заставляют задуматься: что будет с урожаем черешни, вишни, груш и яблок? Особую тревогу вызывает раннее потепление, из-за которого почки на деревьях в некоторых районах уже набухли или начали распускаться. Это делает их уязвимыми даже к небольшим морозам, которые могут погубить будущий урожай.

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Чтобы разобраться в ситуации, важно вспомнить основы ботаники. Все многолетние растения, включая плодовые деревья, проходят два основных этапа: период вегетации и период покоя. Если о вегетации мы знаем достаточно (она начинается с пробуждения почек и заканчивается осенним листопадом), то период покоя вызывает больше вопросов.

ЧТО ТАКОЕ ПЕРИОД ПОКОЯ

Период покоя у растений наступает осенью и длится всю зиму. В это время деревья и кустарники как бы впадают в «спячку». У травянистых многолетников надземная часть отмирает, а подземные органы (корневища, луковицы, клубни) накапливают питательные вещества для нового сезона. Деревья и кустарники сбрасывают листья, переходя в состояние относительного покоя, но продолжают поддерживать жизнедеятельность в стволах, ветвях и корнях.

Зимний покой делится на две фазы: глубокий и вынужденный.

Глубокий покой начинается после прекращения роста побегов и почек. В это время растения наиболее устойчивы к неблагоприятным внешним условиям. Продолжительность этой фазы зависит от вида культуры.

Вынужденный покой наступает, когда растения готовы к росту, но внешние условия (низкая температура, недостаток света) не позволяют им этого сделать. Если же света и тепла достаточно, растения могут начать развиваться даже зимой.

КАК КЛИМАТ ВЛИЯЕТ НА ПЕРИОД ПОКОЯ

Физиологические процессы у растений запрограммированы в зависимости от их вида, сорта и климатических условий. Например, у разных частей дерева продолжительность глубокого покоя варьируется:

– Почки и однолетние побеги «спят» от 1 до 3 месяцев.

– Кора штамбов (стволов) имеет меньший период покоя, что делает её уязвимой к солнечным ожогам и растрескиванию.

– Корни вообще не впадают в глубокий покой и продолжают функционировать, если температура в почве остается положительной.

Согласно исследованиям, российских и советских учёных, период глубокого покоя надземной части растений начинается, когда температура опускается ниже +2 градусов Цельсия. Для распространённых плодовых культур этот период составляет:

· Фундук – 20–30 дней;

· Миндаль, грецкий орех – 40–50 дней;

· Абрикос, вишня, черешня – 40–60 дней;

· Груша – 60–80 дней;

· Яблоня – 70–90 дней.

В этом году январское потепление в Ростовской области наступило после всего 26 дней с низкими температурами. Это означает, что только фундук (в части мужских соцветий) находится в зоне риска. Остальные культуры, такие как яблони, груши, вишни и черешни, успели пройти необходимую фазу глубокого покоя и могут спокойно «спать» даже при дальнейшем потеплении. Поэтому беспокоиться за их состояние и будущий урожай пока не стоит.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ОКОНЧАНИЕ ПЕРИОДА ПОКОЯ

Окончание глубокого покоя можно определить экспериментальным способом. Для этого срезанные ветви помещают в воду при комнатной температуре, начиная с декабря, с интервалом в 10–15 дней. Если более 50% почек пробуждаются, это говорит о завершении глубокого покоя и начале вынужденного. В этот период растения становятся уязвимыми к морозам, и даже небольшие заморозки могут нанести им серьёзный ущерб.