Эксперты рассказали, какие комнатные цветы опасны для кошек

Не секрет, что некоторые кошки едят комнатные цветы. Делают они это вовсе не из любопытства: так они дополняют свой рацион или избавляются от комочков шерсти в желудке. Однако некоторые растения для них опасны. На сайте «Объясняем.РФ» опубликовали информацию, от каких цветов нужно уберечь питомца, чтобы избежать его отравления.

Виды фикусов

Разновидностей много: бенджамин, лират, каучуконосный фикус и микрокарп. Сок каждого из них ядовит даже для человека — а у животного вызывает сильную боль, отек слизистой, рвоту и диарею. Попав в глаза, может ухудшить зрение.

Алоэ вера и хедера (плющ)

И в алоэ, и в хедере содержится сапонин — вещество, которое может вызвать у питомца расстройство пищеварения и раздражение полости рта. В тяжёлых случаях отравление чревато обезвоживанием и судорогами.

Как правило, хедеру выращивают в подвесных кашпо, и питомцы пытаются достать её побеги, свисающие вниз.

Диффенбахия, замиокулькас и спатифиллум

В этих растениях содержится токсичное вещество — оксалат натрия. Даже просто надкусив лист или стебель, животное может отравиться и получить ожоги слизистых, раздражение мордочки и отек полости рта. Начнется сильное слюнотечение и кашель, кошке может быть трудно глотать. Нередко она теряет аппетит и отказывается от воды. Также бывают рвота и проблемы с дыханием. Спатифиллум, помимо этих симптомов, вызывает волдыри и повреждения в пасти.

Как уберечь питомца и цветы

Если вы не уверены в безопасности растений, узнайте у ветеринара, какие точно не стоит держать дома. Если в доме животные, от ядовитых цветов лучше избавиться. В крайнем случае ставьте растения так, чтобы питомец не мог до них добраться. Если кошка постоянно пытается есть комнатные растения, это тревожный симптом: возможно, у неё авитаминоз, заражение паразитами или сильный стресс. Покажите животное ветеринару. Посадите специальную траву для кошек — Циперус Зумула, она продаётся в зоомагазинах. Такая зелень поможет вашему любимцу с пищеварением, вместе с ней кошка получит необходимые витамины.

Как помочь кошке, если она съела ядовитое растение

Первые признаки отравления: у кошки рвота, диарея, животное ведет себя беспокойно или отказывается от еды. Незамедлительно обратитесь к ветеринару! Пытаясь самостоятельно вылечить животное, вы можете навредить ему. Если пройдет больше двух часов, яд растения может оказать воздействие на нервную систему кошки, она потеряет сознание, и помочь ей будет сложнее.