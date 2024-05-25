Эксперты рассказали, как майские заморозки повлияют на стоимость ягод

В Министерстве сельского хозяйства Московской области рассказали, как майские заморозки повлияют на цены на ягоды.

В ведомстве сообщили, что клубнику удалось защитить от заморозков, поэтому урожай этой ягоды будет собран в полном объёме.

«В некоторых хозяйствах клубника выращивается в теплицах, а в других сотрудники укрывали всходы нетканым материалом, чтобы защитить завязи от непогоды», — рассказали в пресс-службе интернет-изданию Regions.

Министерство напомнило, что сезон клубники в Подмосковье откроет Коломна. Здесь собирать ягоду начнут уже 5 июня. Затем урожай поступит в торговые сети, на рынки и ярмарки.

По словам представителей пресс-службы, погода не повлияет на цены на клубнику и другие ягоды.