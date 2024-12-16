Эксперт рассказал, на сколько вырастет расход топлива с сугробом на крыше авто

Массивная снежная шапка на крыше автомобиля может увеличить расход топлива до 2 литров на 100 км пробега. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал технический эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин.

«Снег на крыше автомобиля влияет на расход топлива так же, как и тяжелый багажник на крыше. Все зависит от высоты снежного сугроба, но увеличение на 1-2 литра на 100 км — это гарантировано», — отметил Колодочкин.

Эксперт объяснил, что сугроб ухудшает аэродинамику автомобиля, особенно на высоких скоростях при движении по трассе. Негативное влияние начинается уже с 60 км/ч.

Кроме увеличенного расхода топлива, ездить с сугробом на крыше крайне опасно. «Снежная шапка может съехать на лобовое стекло во время движения, полностью закрыв водителю обзор, или упасть на автомобили, движущиеся позади, что создаст аварийную ситуацию», — предупредил Михаил Колодочкин.

Чтобы избежать лишних расходов и обезопасить себя и других участников дорожного движения, эксперт рекомендует перед поездкой всегда тщательно очищать автомобиль от снега.

Как правильно очистить машину от снега: основные советы

Зимой водителям важно правильно очищать автомобиль от снега и льда, чтобы избежать повреждений лакокрасочного покрытия и гарантировать безопасное вождение. Вот основные правила, которые помогут справиться с задачей:

1. Подготовьте необходимые инструменты

Щётка с мягким ворсом . Используйте её для очистки кузова и стёкол, чтобы не повредить поверхность.

. Используйте её для очистки кузова и стёкол, чтобы не повредить поверхность. Скребок для льда . Подойдёт для очистки лобового и заднего стекла от наледи.

. Подойдёт для очистки лобового и заднего стекла от наледи. Теплый раствор или размораживатель стёкол . Это химическое средство, которое облегчает процесс удаления льда.

. Это химическое средство, которое облегчает процесс удаления льда. Перчатки. Они защитят руки от холода.

2. Очищайте снег в правильной последовательности

Начинайте с крыши автомобиля. Если оставить снег сверху, он может соскользнуть на стёкла во время движения.

Перейдите к капоту и багажнику. Уберите снег с этих зон, чтобы обеспечить полный обзор и предотвратить образование ледяных корок.

Очистите фары, зеркала и стёкла. Уделите внимание всем элементам, которые влияют на видимость.

Завершите уборкой снега с колёсных арок и днища автомобиля. Это предотвратит налипание льда и улучшит управляемость.

3. Удаление наледи

Не используйте горячую воду . Резкий перепад температур может привести к трещинам на стёклах.

. Резкий перепад температур может привести к трещинам на стёклах. Используйте специальные размораживатели. Нанесите их на замёрзшие поверхности, подождите несколько минут и аккуратно уберите лёд скребком.

Прогрейте двигатель. Пока автомобиль прогревается, лёд на стёклах начнёт таять, облегчая очистку.

4. Чего нельзя делать