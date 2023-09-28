Экономист Зацаринная рассказала, какую часть зарплаты придется отдавать за ипотеку в Подмосковье

Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Зацаринная поделилась, сколько нужно зарабатывать и какую часть зарплаты отдавать, чтобы платить за ипотеку в Подмосковье.

По ее словам, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», самым комфортным является соотношение 60 к 40, где большая часть зарплаты тратится на личные расходы, а 40% — на ежемесячную оплату ипотеки.

При этом большинство владельцев ипотечного жилья в Подмосковье, напротив, тратят львиную часть доходов на оплату кредита.

Для наглядности Зацаринная привела пример: «Возьмем однокомнатную квартиру на вторичном рынке площадью 35 квадратных метров при наименьшей цене «квадрата» в 155 тысяч рублей. Несложно посчитать: если первоначальный взнос по ипотеке составляет 20%, ежемесячный платеж заемщика будет превышать 52 тысячи рублей при сроке кредитования в 30 лет и ставке в 14%».

Экономист напомнила, что чем меньше первоначальный взнос, тем больше ежемесячный платеж.

«Если брать соотношение 60 на 40, путем простых расчетов мы можем прийти к выводу, что житель Подмосковья должен получать как минимум 130 тысяч рублей, чтобы ипотечный платеж был для него комфортным», — пояснила Зацаринная.