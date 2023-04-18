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Вторник, 18 апреля, 2023
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Ямочный ремонт в Рязани снова начали делать патчером

На главнуюНовости Рязани

Бригада МБУ «ДБГ» в Рязани приступила к ямочному ремонту дорог с использованием патчера — специальной установки, которая крепится к шасси «КАМАЗа». Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Она автоматически очищает яму и заполняет ее битумом при помощи мощной струи под давлением. После этого яму засыпают щебнем.

Благодаря технологии повышается эффективность работы, дороги могут ремонтироваться без прекращения движения.

Сегодня ремонт с применением патчера проводился на улице Родниковая.

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