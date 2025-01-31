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Специальная военная операция

«Я поставил ее на колени и застрелил»: боевик ВСУ рассказал о массовых казнях в Курской области

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Украинский военный Евгений Фабрисенко, попавший в российский плен, рассказал, как он и четверо его сослуживцев насиловали и убивали жителей села Русское Поречное в Курской области, видео допроса опубликовало РИА Новости.

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, всего жертвами боевиков стали 22 человека: по 11 мужчин и женщин.

Пленный признал, что ему и сослуживцам поступил приказ зачистить населенный пункт и убить всех мирных жителей. Одному из них боевики порезали руки, чтобы «поиздеваться». В первом же доме украинцы избили и изнасиловали девушку.

«Я ее поставил на колени, руки за голову, и застрелил», — дал показания Фабрисенко.

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Кроме того, боевики связали шесть человек, включая стариков, спустили в подвал и бросила туда гранату. После этого они «отметили дело» наркотиками и алкоголем.

Злоумышленники перенесли тела убитых в подвалы частных домов, возбуждено уголовное дело.

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© Информационное агентство 7info

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