«Я поставил ее на колени и застрелил»: боевик ВСУ рассказал о массовых казнях в Курской области

Украинский военный Евгений Фабрисенко, попавший в российский плен, рассказал, как он и четверо его сослуживцев насиловали и убивали жителей села Русское Поречное в Курской области, видео допроса опубликовало РИА Новости.

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, всего жертвами боевиков стали 22 человека: по 11 мужчин и женщин.

Пленный признал, что ему и сослуживцам поступил приказ зачистить населенный пункт и убить всех мирных жителей. Одному из них боевики порезали руки, чтобы «поиздеваться». В первом же доме украинцы избили и изнасиловали девушку.

«Я ее поставил на колени, руки за голову, и застрелил», — дал показания Фабрисенко. Реклама

Кроме того, боевики связали шесть человек, включая стариков, спустили в подвал и бросила туда гранату. После этого они «отметили дело» наркотиками и алкоголем.

Злоумышленники перенесли тела убитых в подвалы частных домов, возбуждено уголовное дело.