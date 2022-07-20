Избирком Рязанской области и МФЦ подписали соглашение о взаимодействии

Избирательной комиссией Рязанской области и ГБУ РО «МФЦ Рязанской области» подписано соглашение о взаимодействии при проведении выборов Губернатора Рязанской области.

В подписании соглашения приняли участие председатель Избирательной комиссии Рязанской области Дмитрий Боков, директор ГБУ РО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Рязанской области» Лия Лукьянова.

Предметом соглашения стал порядок взаимодействия МФЦ и Избиркома при приеме и обработке заявления о включении в список избирателей по месту нахождения при проведении выборов Губернатора Рязанской области.

Председатель Избирательной комиссии Рязанской области Дмитрий Боков отметил, что соглашение подписывается в рамках реализации процедуры «мобильный избиратель». Она с 2017 г применяется на территории Рязанской области, которая стала одним из пилотных регионов России. Соглашение регионального Избиркома и МФЦ подписывается каждый год, с учетом сроков проведения выборов.

В рамках процедуры «мобильный избиратель» граждане с 25 июля по 5 сентября могут обратиться в территориальную избирательную комиссию, МФЦ или портал «Госуслуги» и выбрать удобный для себя участок для голосования. С 31 августа по 5 сентября это можно будет сделать также и в участковой избирательной комиссии. Дмитрий Боков дал высокую оценку всему пятилетнему взаимодействию региональной сети МФЦ и Избирательной комиссии.Директор ГБУ РО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Рязанской области» Лия Лукьянова подчеркнула, что для получения услуги в рамках процедуры «мобильный избиратель» можно будет обратиться с паспортом в любое окно в любом отделении МФЦ.