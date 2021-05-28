Из-за проведения полумарафона в Рязани изменится схема движения

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В воскресенье в Рязани состоится V открытый полумарафон «Рязанский Кремль-2021». Из-за этого в центре города перекроют движение, информирует пресс-служба мэрии.

С 6.00 до 13.00 для проезда транспорта закроют Соборную площадь и улицу Петрова, с 8.00 до 13.00 будут закрыты улицы Кремлёвский вал, Проезд речников, Окское шоссе, озеро Ореховое, Окское шоссе, улица Свободы, площадь Свободы, улица Грибоедова от пересечения с ул. Свободы и Кремлёвского вала, Кремлёвский вал, Соборную площадь и улицу Петрова.

С вечера автомобилистов просят освободить от личного транспорта Соборную площадь и улицу Петрова, а также маршрут движения участников полумарафона.

Также изменится схема движения общественного транспорта.

Как будут работать троллейбусы и автобусы МУП УРТ?

троллейбусы 1 и 10 при движении со стороны Московского района после остановки «Дом художника» будут проезжать по улице Маяковского до разворотного круга на площади Мичурина.

автобусы №11 от площади Ленина будут проезжать по улицам Горького, Праволыбедской, Ленина до Театраьной площади. При движении в сторону площади Ленина они будут проезжать через улицы Ленина, Праволыбедскую, Горького, Краснорядскую, Маяковского, Первомайский проспект. Далее – по своему маршруту.

Как будут работать коммерческие маршруты?

автобусы №41 при движении со стороны Московского района будут доезжать до остановки «площадь Ленина», затем следовать по улицам Горького, Праволыбедской, Ленина, Свободы, Грибоедова, Есенина, Кальной. От остановки «Кальная, д. 7» они будут проезжать по своему маршруту. В сторону Московского шоссе от остановки «Кальная, д. 7» автобусы будут проезжать по улицам Есенина, Грибоедова, Свободы, Ленина, Праволыбедской, Горького, Краснорядской, Маяковского, Первомайскому проспекту. Далее – по своему маршруту.

автобусы под номерами 66 и 99 в прямом и обратном направления от площади Ленина будут проезжать по улицам Горького, Праволыбедской, Ленина, Свободы, Грибоедова.

автобусы 46, 75 и 91 после РГУ в прямом и обратном направлении будут следовать по улицам Свободы, Грибоедова и Есенина, а также проезжать через Окский проезд. Далее – следовать до остановочного пункта «Кальная, д. 7», а после него – по своим маршрутам.

автобусы №62 со стороны Спортивной улицы после остановки РГУ в прямом и обратном направлении будут ходить по улицам Свободы, Грибоедова и Есенина. Далее – до ТЦ «Круиз».

Водителей и пользователей общественного транспорта администрация Рязани просит учитывать эту информацию при планировании своих поездок.