Из-за ДТП в Рязани образовалась огромная пробка

Утром в понедельник, 6 марта, в Рязани из-за массовой аварии образовалась огромная пробка.

По свидетельству очевидцев, движение остановилось в Кальном, на перекрёстке Советской Армии, выезде на ТЦ «Глобус» и со стороны Дядьково.

По данным сервиса Яндекс.Пробки на 9:25, пробка на улице Грачи начинается от остановки Коттеджный посёлок Радужный. Полностью в красном улица Центральная в Дядьково и улица Большая до перекрёстка с Муромским шоссе.

Движение серьёзно осложнено по всему городу. Сервис Яндекс.Пробки в 9:25 показывает 10-балльные заторы.