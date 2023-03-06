Понедельник, 6 марта, 2023
Татьяна Проводина

Из-за ДТП в Рязани образовалась огромная пробка

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Утром в понедельник, 6 марта, в Рязани из-за массовой аварии образовалась огромная пробка.

По свидетельству очевидцев, движение остановилось в Кальном, на перекрёстке Советской Армии, выезде на ТЦ «Глобус» и со стороны Дядьково.

По данным сервиса Яндекс.Пробки на 9:25, пробка на улице Грачи начинается от остановки Коттеджный посёлок Радужный. Полностью в красном улица Центральная в Дядьково и улица Большая до перекрёстка с Муромским шоссе.

Движение серьёзно осложнено по всему городу. Сервис Яндекс.Пробки в 9:25 показывает 10-балльные заторы.

Из-за ДТП в Рязани образовалась огромная пробка
Из-за ДТП в Рязани образовалась огромная пробка

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