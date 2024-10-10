Четверг, 10 октября, 2024

Из Рязанской области в Индию планируют поставлять мясные консервы

Автор: Кристина Аманн

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Изображение от freepik

Рязанская область планирует отправлять на экспорт в Индию мясные консервы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника управления регулирования рынка и развития экспорта продукции АПК министерства сельского хозяйства и продовольствия региона Оксану Махову.

Новое направление экспорта обсудили на Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень». На рынок Индии планируют поставлять продукцию Скопинского мясоперерабатывающего комбината. Сейчас оформляются необходимые документы.

Из Рязанской области мясные консервы могут начать поставлять еще и в Азербайджан, и в другие страны ближнего зарубежья.

Также на выставке «Золотая осень» наградили шесть рязанских животноводческих предприятий. Об этом сообщает пресс-служба регионального минсельхоза. Пять из них получили золотую медаль: АО «Октябрьское» Пронского района (за коров голштинской породы), АО «Рассвет» Рязанского района (за коров голштинской породы),  ООО «Вердазернопродукт» Сараевского района (за свиней пород крупная белая и ландрас), ФГБНУ «ВНИИ коневодства» Рыбновского района (за лошадь терской породы), АО «Рязаньрыбпром» (за карпа парской породы). Серебряную медаль вручили предприятию ООО «АПК «Русь» Рыбновского района (за коров голштинской породы).

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