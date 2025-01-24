Из Рязанской области депортировали и выдворили восьмерых мигрантов

Сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Рязанской области совместно с судами организовали депортацию и выдворение восьми иностранных граждан. Все они ранее содержались в Центре временного содержания иностранных граждан в Рязани.

Пятеро граждан ближнего зарубежья, освобожденные из мест лишения свободы после отбытия наказания за различные преступления, были депортированы. Среди правонарушений, которые привели к их заключению, значатся кражи, мошенничество и участие в незаконном обороте наркотиков. По решению миграционной службы их дальнейшее пребывание в России признано нежелательным.

Трое граждан Средней Азии подверглись принудительному выдворению. Ранее их неоднократно задерживали за нарушения правил миграционного законодательства. Несмотря на предупреждения и штрафы, они продолжали игнорировать требования закона.

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Процедура депортации и выдворения была проведена в сопровождении сотрудников полиции и судебных приставов. Все мигранты были доставлены в Москву для последующего вылета домой за собственный счёт.