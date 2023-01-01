Из рязанской больницы пропал пожилой мужчина без верхней одежды

В Рязани 1 января ушёл из больницы пенсионер 1937 года рождения. Его местонахождение неизвестно. Информация появилась в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Рязанской области ВКонтакте.

Пропавший мужчина – 85-летний Николай Васильевич Конышев.

Приметы: рост 163 сантиметра, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серые.

Одежда: тёмно-серая водолазка, трусы, носки, чёрные сланцы.

Отмечается, что пожилой мужчина не ориентируется в пространстве и нуждается в медицинской помощи.

Любую информацию о возможном местонахождении пропавшего просьба сообщать по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112.

Инфорг Верася (Вера) 8 (920) 632-92-51.

Требуется помощь добровольцев.