Из Рязани депортировали очередную группу иностранцев в связи с нарушениями законов

Группа иностранцев покинула Россию в связи с нарушениями законов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Недавно в ходе рейдовых мероприятий выявили, что четверо мигрантов находятся на территории Рязанской области с нарушением правил въезда либо режима пребывания в стране. Рассмотрев административные дела, суды приняли решения о принудительном выдворении иностранцев за пределы России с запретом на въезд на срок до 10 лет.

Один гражданин страны Среднеазиатского региона недавно отбыл наказание в исправительной колонии за незаконное хранение наркотиков в особо крупном размере. В свяи с этим его также депортировали.

Полицейские судебные приставы сопроводили иностранцев до аэропорта «Домодедово», после чего мигранты за свой счет вылетели в страны гражданской принадлежности.