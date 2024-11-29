Пятница, 29 ноября, 2024
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Из Рязани депортировали очередную группу иностранцев в связи с нарушениями законов

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Кристина Аманн
Фото: t.me/umvd62

Группа иностранцев покинула Россию в связи с нарушениями законов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Недавно в ходе рейдовых мероприятий выявили, что четверо мигрантов находятся на территории Рязанской области с нарушением правил въезда либо режима пребывания в стране. Рассмотрев административные дела, суды приняли решения о принудительном выдворении иностранцев за пределы России с запретом на въезд на срок до 10 лет.

Один гражданин страны Среднеазиатского региона недавно отбыл наказание в исправительной колонии за незаконное хранение наркотиков в особо крупном размере. В свяи с этим его также депортировали.

Полицейские судебные приставы сопроводили иностранцев до аэропорта «Домодедово», после чего мигранты за свой счет вылетели в страны гражданской принадлежности.

Из Рязани депортировали очередную группу иностранцев в связи с нарушениями законов
Из Рязани депортировали очередную группу иностранцев в связи с нарушениями законов
Из Рязани депортировали очередную группу иностранцев в связи с нарушениями законов
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