Из детского лагеря в Рязанской области сбежали двое подростков

16-летняя девочка и 14-летний мальчик пропали в деревне Залесное Касимовского района.

Предварительная информация появилась 21 августа поздно вечером в группе Поисково-спасательный отряд «Мещера» г. Рязань ВКонтакте. Как говорится в сообщении, данных о местонахождении ребят неизвестно с 20 августа. Однако в комментариях приводится уточнение, что Анна Иванова и Константин Ураев пропали 18 августа.

Ураев Константин Сергеевич 2007 года рождения

Приметы: на вид 15-16 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы русые.

Одежда: тёмная водолазка с длинным рукавом с надписью жёлтыми буквами «LOLIMI», шорты тёмные в крапинку с нарисованными листами «Конопли», чёрные сланцы.

Иванова Анна Александровна 2005 года рождения

Приметы: на вид 15-16 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы русые собраны в хвост.

Одежда: светлая кофта с длинным рукавом, серо-синяя кофта с красными надписями, тёмные шорты, красные кроссовки.

Сведения о пропавших подростках просьба сообщать по телефонам: +7 (920) 980-21-71, 51-21-71 или 112.