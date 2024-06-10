Понедельник, 10 июня, 2024

Из Борковского карьера №3 извлекли тело мужчины

Автор: Кристина Аманн

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Фото: 62.mchs.gov.ru/

10 июня в 11:30 в Борковском карьере №3 утонул мужчина. Его тело извлекли спасатели. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

В пресс-службе СУ СКР по Рязанской области пояснили, что тело принадлежит мужчине 1990 года рождения. Комментарий пресс-службы опубликовали YA62.ru

Сообщается, что рязанец отдыхал у воды со знакомыми. Он ушел под воду и не смог вынырнуть.

Московский МСО Рязани проводит доследственную проверку по факту случившегося.

Это не первая трагедия на воде этим летом в Борках. Напомним, на прошлой неделе, 5 июня, в карьере №2 в Борках утонул мужчина.

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