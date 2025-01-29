«Ивановы-Ивановы»: премьера самого любвеобильного сезона сериала на СТС 17 февраля

17 февраля в 19:30 на СТС состоится премьера нового сезона комедийного сериала «Ивановы-Ивановы» (16+), сообщает пресс-служба телеканала.

Зрителей ждут новые приключения героев, которых сыграли Михаил Трухин, Анна Уколова, Станислав Дужников, Алексей Лукин, Анна Невская, Никита Тарасов, Андрей Леонов, Юля Сорокина и Юрий Ицков.

По сюжету на ферме завершена автоматизация благодаря усилиям Кости (Никита Тарасов). Однако Лёша (Михаил Трухин) начинает подозревать, что здесь не всё так просто. Ещё одна проблема Ивановых – конфликт Лёши с Лидой (Анна Уколова), которая не может простить мужа за поцелуй с её сестрой Машей (Анна Невская). Отношения Вани (Алексей Лукин) и Васи (Юля Сорокина) тоже оказываются под угрозой из-за его ассистентки (Полина Резаева) и бывшего парня Васи (Иван Алексеев). Тем временем Боря (Станислав Дужников) осваивает роль родителя, но неожиданно оказывается в опасной ситуации.

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Алексей Лукин поделился своим мнением о своем персонаже:

«В жизни у меня никогда не было таких ситуаций. Я всегда с уважением отношусь к человеку, с которым нахожусь в отношениях. Даже если любовь проходит, я не начинаю новую историю, пока не завершу предыдущую. В этом плане Ваня от меня очень далёк – он пытается усидеть на двух стульях. Его ситуация непростая, но я всё равно не могу его понять. Надеюсь, он разберётся в себе и наконец выберет девушку, с которой захочет идти по жизни и взрослеть как мужчина».

Анна Невская, сыгравшая Машу, также рассказала о своих впечатлениях:

«У меня нет родных братьев и сестёр, поэтому в жизни я не сталкивалась с ревностью и соперничеством. Конечно, в реальности всё происходит менее комично. Но мне кажется, что истории наших героев достаточно жизненные – их интересно наблюдать, они вызывают и смех, и размышления».