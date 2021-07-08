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Четверг, 8 июля, 2021
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Ивановцы пожаловались на зловонный приток реки Уводь

Никита Брыкин
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В Кохме местные жители обратили внимание на проблему удушливого зловония, исходившего из притока реки Уводь, пишет портал «Ivanovo News».

Сообщается, что ручей протекает рядом с несколькими многоквартирными домами на Октябрьской улице. Ранее здесь был небольшой столик с лавками в тенистой роще. Однако из-за резкого канализационного запаха им перестали пользоваться. В этом году зловоние достигло своего апогея.

«Вот этот ручеек впадает в нашу речку Уводь, в которой купаются ребятишки, из которой берётся вода на полив. То есть вы представляете, чем мы поливаем свои огороды?» – пожаловалась горожанка Любовь Алешечкина.

После публикации видео с места событий в Сети на место выехали коммунальщики и представители городской власти. Причиной всему оказалась утечка сточных вод из-за засора фильтров на канализационно-насосной станции. Также чиновники обратили внимание на несанкционированные сбросы в ручей.

В итоге, как сообщается, проблема была решена, и сейчас в Уводь течет чистая вода.

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