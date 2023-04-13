Иван Бахилов стал главой администрации Касимова

Главой администрации города Касимова назначен Иван Бахилов. Соответствующее решение в четверг, 13 апреля, приняла Касимовская городская Дума.
Присутствовавший на заседании вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов отметил хорошие результаты Бахилова на посту главы администрации Касимовского района. Чиновник пообещал поддержку муниципалитету.
Бранов попросил депутатов поддерживать нового мэра. Контракт с Бахиловым подписан во время заседания. К работе он приступит с 14 апреля.
Мэр поблагодарил поддержавших его кандидатуру, пообещав работать на благо Касимова.
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