Вторник, 18 февраля, 2025
-8.7 C
Рязань
Новости Касимова

Иван Бахилов проверил ход работ по строительству новой школы в Касимове

Анастасия Мериакри

Глава Касимовского округа Иван Бахилов проверил ход работ по строительству новой школы вместе с заместителем прокурора Рязанской области Александром Качуренко и подрядчиком. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Обсудили текущее состояние дел, график выполнения работ и вопросы, связанные с обеспечением стройматериалами. Александр Качуренко акцентировал внимание на неукоснительном соблюдении сроков и качества строительства, а также необходимости четкого взаимодействия между всеми участниками процесса», — пишет Иван Бахилов.

Особое внимание на стройплощадке уделили соблюдению техники безопасности и организации работ. Подрядчик представил график выполнения работ и устранения замечаний, заверив, что выполнит все взятые на себя обязательства. 

Школа предусматривает обучение 960 учеников. Учебное заведение станет важным соцобъектом для Касимовского округа.

Иван Бахилов проверил ход работ по строительству новой школы в Касимове Школа предусматривает обучение 960 учеников. Учебное заведение станет важным соцобъектом для Касимовского округа.
Иван Бахилов проверил ход работ по строительству новой школы в Касимове Школа предусматривает обучение 960 учеников. Учебное заведение станет важным соцобъектом для Касимовского округа.

Материалы рубрики