Иван Бахилов проверил ход работ по строительству новой школы в Касимове

Глава Касимовского округа Иван Бахилов проверил ход работ по строительству новой школы вместе с заместителем прокурора Рязанской области Александром Качуренко и подрядчиком. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Особое внимание на стройплощадке уделили соблюдению техники безопасности и организации работ. Подрядчик представил график выполнения работ и устранения замечаний, заверив, что выполнит все взятые на себя обязательства.
Школа предусматривает обучение 960 учеников. Учебное заведение станет важным соцобъектом для Касимовского округа.