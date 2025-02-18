Иван Бахилов проверил ход работ по строительству новой школы в Касимове

Глава Касимовского округа Иван Бахилов проверил ход работ по строительству новой школы вместе с заместителем прокурора Рязанской области Александром Качуренко и подрядчиком. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Обсудили текущее состояние дел, график выполнения работ и вопросы, связанные с обеспечением стройматериалами. Александр Качуренко акцентировал внимание на неукоснительном соблюдении сроков и качества строительства, а также необходимости четкого взаимодействия между всеми участниками процесса», — пишет Иван Бахилов.

Особое внимание на стройплощадке уделили соблюдению техники безопасности и организации работ. Подрядчик представил график выполнения работ и устранения замечаний, заверив, что выполнит все взятые на себя обязательства.

Школа предусматривает обучение 960 учеников. Учебное заведение станет важным соцобъектом для Касимовского округа.