История шедевра, попавшего из родового имения Скобелевых в Рязанский художественный музей

В рамках рубрики «День шедевра» старший научный сотрудник Рязанского художественного музея Мария Киселёва, рассказала про картину Полидора Бабаева «Умирающий солдат, передающий сохранённое знамя своему товарищу».

Сюжет основан на реальных событиях. 1805 год. Битва при Аустерлице. Русские войска и войска союзников окружены. Многие солдаты, обескровленные, попадают в плен.

Художник изображает один из самых драматических эпизодов. Унтер-офицер Семён Старичков передаёт знамя Азовского пехотного полка своему товарищу по плену – рядовому Максиму Чайке.

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Знамя, действительно было спасено, продолжило свой славный путь и принимало участие в анти наполеоновских походах русской армии 1812 года.

Военная тема была знакома Полидору Бабаеву. Он – бывший офицер. Поступил в вечерние классы Академии художеств в Санкт – Петербурге, учился у Карла Брюллова.

За картину, представленную в Рязанском художественном музее, он получает вторую серебряную, а затем золотую медаль Академии художеств.

Картина принадлежала семье генерала Скобелева.

— Полководец, Суворову равный, — говорили о нём при жизни.

Семьдесят сражений под его командованием и ни одного поражения! Родовое имение Скобелевых находилось на рязанской земле в селе Заборово. Именно оттуда картина Полидора Бабаева «Умирающий солдат, передающий сохранённое знамя своему товарищу» ,поступила в Рязанский художественный музей.