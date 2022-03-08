История портрета Прекрасной дамы из коллекции Рязанского художественного музея

В экспозиции Рязанского художественного музея, в зале второй половины 19 века ,размещён женский портрет Антониды Иозефович художника К.Ф.Гуна.

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— Долгие годы считалось, что этот шедевр бесследно утерян…, — интригующе начала свой рассказ старший научный сотрудник музея Мария Киселева.

Карл Гун работал в Елабуге. А героиня портрета являлась супругой врача Иозефовича, работавшего там. Гун находится в Елабуге со своим товарищем — художником Верещагиным. Они занимались росписью храма, а в свободное время брали частные заказы. Так они попали в семью Иозифовичей. Верещагин писал супруга, а Гун — его жену.

Семейная пара вела общественную работу. Супруги читали просветительские публичные лекции, устраивали благотворительные вечера. Было бы очень любопытно сейчас взглянуть на врача Иозефовича… Но о местонахождении портрета работы Верещагина ничего не известно.

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Второй портрет был обнаружен в 1981 году, на юбилейной выставке Карла Гуна в Риге. В каталоге под номером три значилась запись “портрет Антониды Иозефович, предоставленный для экспозиции из Рязанского художественного музея”.

Оказывается, что долгие годы портрет находился в Рязани. Полюбоваться им можно и сейчас.

Выразительный образ красивой молодой женщины. Ясный мягкий взгляд, светящихся внутренним светом глаз.Невероятно гармоничный колористический переход, удивительная глубина и,одновременно лёгкость пространства.

Как выразительно, как точно и достоверно художник передаёт фактуру ткани. Глядя на портрет, мы ощущаем лёгкую прохладу шёлка блузки героини и слышим, как он шелестит.

Портрет относится к раннему периоду творчества Карла Гуна. Но это нисколько не умоляет таланта живописца и художественных особенностей образа, который он создал.