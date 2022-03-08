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Вторник, 8 марта, 2022

История портрета Прекрасной дамы из коллекции Рязанского художественного музея

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История портрета Прекрасной дамы из коллекции Рязанского художественного музея

7info7

В экспозиции Рязанского художественного музея, в зале второй половины 19 века ,размещён женский портрет Антониды Иозефович художника  К.Ф.Гуна. 

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— Долгие годы считалось, что этот шедевр бесследно утерян…, —  интригующе начала свой рассказ старший научный сотрудник музея Мария Киселева. 

Карл Гун работал в Елабуге. А героиня портрета являлась супругой врача Иозефовича, работавшего там. Гун находится в Елабуге со своим товарищем — художником Верещагиным. Они занимались росписью храма, а в свободное время брали частные заказы. Так они попали в семью Иозифовичей. Верещагин писал супруга, а Гун — его жену. 

Семейная пара вела общественную работу. Супруги читали просветительские публичные лекции, устраивали благотворительные вечера. Было бы очень любопытно сейчас взглянуть на врача Иозефовича… Но  о  местонахождении портрета работы Верещагина ничего не известно. 

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Второй портрет был обнаружен в 1981 году, на  юбилейной выставке Карла Гуна  в Риге.  В каталоге под номером три значилась запись “портрет Антониды Иозефович, предоставленный для экспозиции из Рязанского художественного музея”. 

Оказывается, что долгие годы портрет находился в Рязани. Полюбоваться им можно и сейчас. 

Выразительный образ красивой молодой женщины. Ясный мягкий взгляд, светящихся внутренним светом глаз.Невероятно гармоничный колористический переход, удивительная глубина и,одновременно лёгкость пространства. 

Как выразительно, как точно и достоверно художник передаёт фактуру ткани. Глядя на портрет, мы ощущаем лёгкую прохладу шёлка блузки героини и слышим, как он шелестит. 

Портрет относится к раннему периоду творчества Карла Гуна. Но это нисколько не умоляет таланта живописца и художественных особенностей образа, который он создал.

История портрета Прекрасной дамы из коллекции Рязанского художественного музея
История портрета Прекрасной дамы из коллекции Рязанского художественного музея
История портрета Прекрасной дамы из коллекции Рязанского художественного музея
История портрета Прекрасной дамы из коллекции Рязанского художественного музея
История портрета Прекрасной дамы из коллекции Рязанского художественного музея

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