История портрета хозяйки дворца, в котором расположился Рязанский художественный музей

В рубрике «День шедевра» «7 info» и РХМ представляют портрет Екатерины Рюминой, кисти неизвестного художника.

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Рязанский художественный музей расположен в одном из красивейших зданий Рязани архитектуры конца 18 столетия – в доме-дворце Гаврилы Васильевича Рюмина – купца-миллионера, получившего титул потомственного дворянина.

Он овдовел и в 44 года женился второй раз на 19 летней Екатерине Ивановне Макаровой, дочери именитого московского гражданина.

В браке родилось шестеро детей – четыре сына и две дочери. Супруги заказали у художника, имя которого не дошло до наших дней, парный портрет по моде того времени.

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Портрет жены украшает вводный зал экспозиции сегодня. Это первая картина, которую видят посетители музея. Хозяйка дома, как и в былые времена, встречает гостей.

А портрет хозяина – Гаврилы Васильевича Рюмина, сегодня можно увидеть в экспозиции рязанского историко-архитектурного музея – заповедника.

Однажды они встретились…. На выставке «Дом и люди. Род Рюминых», в Рязанском художественном музее. Это было незабываемо.