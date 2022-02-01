История о Меланье Голубцовой, восточной  шали и танце, который входил в программу экзаменов Смольного института

В рамках рубрики «День шедевра» мы посетили зал русского искусства 18 столетия Рязанского художественного музея. В экспозиции представлены 2 работы выдающегося живописца Владимира Боровиковского – мастера портрета, академика Императорской Санкт-Петербургской академии художеств.

Сегодня поговорим о портрете Меланьи Голубцовой — жены казначея министра финансов России.

Художник изобразил Меланью Ивановну, как античную холодную статую. На плечи женщины красиво наброшена шаль. Этот аксессуар присутствует во многих женских портретах 18 – 19 веков.

Шали ввозились в Россию из Индии и Кашмира. Они стоили очень дорого и даже принимались в ломбард.

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Носить шаль и красиво её драпировать было настоящим искусством. Не случайно выпускницы Смольного института должны были демонстрировать этот навык на выпускном экзамене и исполнять танец с шалью – знаменитый Па-де-шаль.

Современники Меланьи Ивановны отмечали суровость её нрава, говоря, что под горячую руку этой даме лучше было не попадаться.

Глядя на портрет мы можем согласиться с ними. Плотно сомкнутые губы, несколько холодный взгляд.

Боровиковскому удалось точно передать как внешнее сходство своей модели, так и приоткрыть тайну её характера. Ещё один вариант этого портрета кисти мастера находится в Тюмени.