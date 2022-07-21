Исследование: Рязанская область оказалась на 60-ой строчке рейтинга суперзарплат

Рязанская область оказалась на 60-ой строчке рейтинга суперзарплат.

В Рязанском регионе с января по июнь текущего года открыли 700 вакансий с зарплатой выше 150 тысяч рублей. Это 3,5% от общего числа предложений о работе в регионе.

Рязанская область поднялась на 11 строчек к аналогичному периоду прошлого года.

В целом по стране вакансии с зарплатой от 150 тысяч рублей составляют 8% от общего числа предложений. Специалисты hh.ru проанализировали 3 миллиона вакансий в России с указанным уровнем дохода за первое полугодие.

Больше всего предложений суперзарплаты в Магаданской области: каждая четвёртая вакансия этого региона предлагает как минимум 150 тысяч рублей.

Среди профессиональных сфер доля дорогих вакансий выше в сфере консалтинга – 39% от всех предложений. Реже всего суперзарплаты встречаются в сферах «Административный персонал» и «Домашний персонал».