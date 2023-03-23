Ирина Мезенева познакомит рязанцев с «Нескучной классикой»

Почему классическая музыка не может быть скучной? Да потому что она – вне времени и моды! 26 марта в Рязанском государственном областном художественном музее имени И.П. Пожалостина состоится концерт лауреата областных и всероссийских конкурсов, солистки Рязанского музыкального театра Ирины Мезеневой «Нескучная классика».

Проверенные временем произведения Дж. Пуччини, И. Кальмана, И. Штрауса, В.А. Моцарта, Н.А. Римского-Корсакова, С.В. Рахманинова, И.О. Дунаевского необыкновенно ярко выражают радость и грусть, тоску и боль, заставляют задуматься о важном, вспомнить лучшие моменты прошлого или помечтать о будущем.

Может ли что-то сравниться по красоте и содержательности с романсами на стихи А.С. Пушкина? Можно ли точнее и искренне рассказать о чувствах, чем Р.И. Рождественский? Ответ очевиден. Скучной классическую музыку назовёт лишь тот, кто никогда не слышал её в хорошем исполнении. Этот пробел легко восполнить: приходите на концерт Ирины Мезеневой «Нескучная классика»!

В программе – песни и романсы российских и зарубежных композиторов, а также арии и дуэты из популярных опер и оперетт. Вместе с Ириной Мезеневой с нескучной классикой вас познакомит солист Рязанского музыкального театра Станислав Грязнов.

Аккомпаниатором выступит лауреат всероссийских и международных конкурсов, концертмейстер Рязанского музыкального театра Евгений Антипов.

Ведущий концерта – солист Рязанского музыкального театра Алексей Исаев.

Начало мероприятия в 15:00

Билеты можно приобрести в кассе Рязанского областного художественного музея имени И.П. Пожалостина или по ссылке.

Телефон кассы: 8 (4912) 44-18-83.

Возрастное ограничение 6+