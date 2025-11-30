В начале 2022 года Владимир Жириновский с думской трибуны говорил о «последнем и решительном бое», после которого «денег будет немерено». Со стороны это могло напоминать агитацию и очередной заход на эпатаж громкого политика. Однако все поняли не сразу: Жириновский с холодной логикой аналитика описал контуры грядущего мирового порядка и важнейшие события, которые предстоит преодолеть нашей страны.

Лидер ЛДПР не просто предсказал начало СВО на Украине и масштабное противостояние русского и западного миров. Он стремился донести, из-за чего всё это происходит — и каким станет мир, когда дым баталий рассеется.

В своих выступлениях Владимир Жириновский описывал мир после спецоперации. Чем завершится противостояние и как поменяется жизнь после него

Пятиугольник силы: кто будет править миром

В конце 2021 года, незадолго до начала СВО, политик дал большое интервью, вспоминают журналисты РИА Новости. В нём он изложил своё видение будущего мироустройства. По его мнению, планету будет контролировать своего рода «пятиугольник» сил, обеспечивающий глобальную стабильность.

— Вашингтон, Брюссель, Москва, Пекин, Дели — вот такое очертание, такой пятиугольник, который будет контролировать всю планету и обеспечивать стабильность. Индия навяжет Китаю нейтральное, демократическое, развитие, чтобы не было опасности для войн, — предполагал Жириновский.

Примечателен состав этого альянса. В нём нет места Лондону — традиционному союзнику Вашингтона. Зато присутствует Дели, который должен стать противовесом и стабилизатором для Китая. Такой расклад, по мысли Жириновского, означал окончательный закат однополярного мира. Как опытный востоковед, он всегда мыслил в масштабе цивилизационных блоков. Украинский кризис в его системе координат был не целью, а лишь инструментом — болезненным, но неизбежным этапом перехода к многополярности.

Жёсткий сценарий для Европы и США

Ключевой итог этой глобальной трансформации политик считал предрешённым. Он заявлял, что Европа в конечном счёте перестанет быть антирусской и смирится с возвращением Украины в состав России. Америке же, по его мнению, придётся принять свою утрату мирового лидерства.

Это был не эмоциональный призыв, а скорее трезвый прогноз политика-реалиста, десятилетиями наблюдавшего за международными отношениями. Однако путь к этому новому порядку, как он полагал, неизбежно будет лежать через кровь. Жириновский с присущим ему цинизмом пояснял, что только серьёзное давление способно изменить курс Запада.

«Карибский кризис» XXI века

Оценивая обстановку конца 2021 года, лидер ЛДПР проводил прямую параллель с самым опасным моментом холодной войны. Сначала политик чётко обозначил эпицентр угрозы, заявляя, что Украина как раз является крайне опасным направлением. А затем прямо сравнил ситуацию с «Карибским кризом», когда Вашингтон и Москва могли перейти к горячей фазе противостояния с прямым использованием армий.

Выход из тупика, как и в 1962 году, он видел в прямых переговорах на высшем уровне. Жириновский утверждал, что конечный итог — это договорённость между представителями Кремля и Белого дома. По его мнению, решить украинский вопрос могли только две столицы — Москва и Вашингтон. Все прочие участники, включая саму Украину, в его глазах были скорее фигурами на геополитической доске.

Финальный бой за суверенитет

В начале 2022 года, буквально за несколько недель до начала СВО, Владимир Вольфович выступил в Госдуме с речью, которая звучала как программный манифест. Он заявил, что наступил исторический момент, когда Россия должна окончательно выиграть у Запада, использовав своё военно-техническое преимущество.

Политик подавал грядущие события не как рядовую операцию, а как финальную битву за суверенитет страны. Он намекнул, что у Москвы есть уникальное оружие, которого пока нет у противника, и что этот шанс нельзя упускать. Посыл был предельно ясен: Россия обладает особыми козырями, и момент для их применения настал.

Экономика после победы

Завершил свою речь Жириновский конкретным экономическим прогнозом, описывая, что ждёт страну после победы. Он, ссылаясь на слова из песни, назвал события зимы 2022 года «последним решительным боем». После победы, по его словам, удастся решить все экономические проблемы, вернуть деньги из оффшоров, и их станет немерено. А огромные расходы на оборону значительно сократятся, из-за чего освободятся средства для масштабных социальных преобразований. Владимир Жириновский скончался в апреле 2022 года и не увидел дальнейшего развития событий. Однако в своём прогнозе о «пятиугольнике» сил он обозначил и временные рамки, заявив, что к середине века мир придёт к некому усреднённому варианту без больших войн.

Эта ставка на долгосрочную трансформацию находит отклик в его более ранних записях. В них политик называл два ключевых рубежа: 2025 год как начало объединения русского мира и 2040-й как завершение этого процесса. Фактически го предыдущие прогнозы описывали не быструю победу, а первые акты масштабной геополитической пьесы, которая, по его расчётам, должна была занять около двадцати лет.