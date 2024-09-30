«Инспектор Гаврилов» снова в деле

СТС и START запустили продолжение хитовой комедии «Инспектор Гаврилов», первый сезон которой посмотрели 27 миллионов зрителей телеканала. Сериал также входил в тройку самых популярных проектов онлайн-кинотеатра на протяжении трёх месяцев.

В новом сезоне к своим ролям вернулись Виктор Добронравов, Денис Власенко,Екатерина Стулова, Наталья Земцова. К команде присоединились актриса Виктория Заболотная («ИП Пирогова») и режиссёр Анатолий Колиев («Оливье и роботы»).

По сюжету бывший преступник Саша Медный (Виктор Добронравов) продолжает выдавать себя за начальника ОМВД в Усть-Шахтинске. Жизнь Гаврилова ему по вкусу: Саша обрёл семью, работу и уважение окружающих. Когда, кажется, всё наладилось, вдруг приходит новость о гибели настоящего Гаврилова. За дело берётся следователь из Москвы Кристина Сломнюк (Виктория Заболотная). Медный хочет пустить дело по ложному следу, но удастся ли ему скрыть прошлое?

Исполнитель главной роли Виктор Добронравов признавался, что соскучился по Саше Медному и рад вернуться на площадку. С коллегой согласен и Денис Власенко, сыгравший наивного полицейского Николая. «Режиссёр Анатолий Колиев абсолютно точно чувствует жанр. Мы хихикаем, где-то подкручиваем, где-то уменьшаем, в общем, хорошо проводим время»,— говорит Денис.

На съёмках Виктория Заболотная делилась, что стала поклонницей сериала с первых кадров. «Я листала каналы, наткнулась на первые серии «Инспектора Гаврилова» и прилипла к экрану, — вспоминает она. — Здесь действительно собралась замечательная команда, а Виктор — очень отзывчивый и внимательный партнёр».

«ИНСПЕКТОР ГАВРИЛОВ», 2 сезон

Жанр: комедия

Количество серий: 17

Хронометраж: 23 минуты

Режиссёр-постановщик: Анатолий Колиев

Оператор-постановщик: Артём Бурко

Генеральные продюсеры: Виталий Шляппо, Эдуард Илоян, Денис Жалинский, Алексей Троцюк

Продюсеры СТС: Максим Рыбаков, Антон Федотов, Владимир Неклюдов

Креативные продюсеры: Аслан Сокуров, Жаннат Керимбаев

Креативный редактор: Дмитрий Сое

Продюсеры: Михаил Ткаченко, Сергей Маевский

Исполнительный продюсер: Александр Остапюк

Авторы сценария: Аслан Сокуров, Жаннат Керимбаев, Нжде Айрапетян, Татьяна Эрдемир, Дмитрий Сое, Анатолий Колиев, Татьяна Гончарова, Александр Сломнюк, Вадим Хлебкович, Константин Гарбузов

В ролях: Виктор Добронравов, Виктория Заболотная, Денис Власенко, Екатерина Стулова, Наталья Земцова, Алексей Демидов, Вадим Ракитин, Андрей Петелько, Омар Алибутаев, Михаил Павлик

Возрастное ограничение 16+