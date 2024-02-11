Воскресенье, 11 февраля, 2024

Информация о нанесенных ВСУ ударах по Белгородской области за 10 февраля

В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 11 артиллерийских снарядов, также противник атаковал с помощью трёх дронов-камикадзе.

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Информация о нанесенных ВСУ ударах по Белгородской области за 10 февраля

Автор: 7info

Опубликовано

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил информацию о нанесенных ВСУ ударах по Белгородской области за 10 февраля.

В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 11 артиллерийских снарядов, также противник атаковал с помощью трёх дронов-камикадзе. Пострадавших и разрушений нет. После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ от 8 февраля разрушения выявлены в поселке Разумное – в одном частном домовладении повреждена кровля.

В Волоконовском районе в селе Тишанка и на окраине хутора Старый противник атаковал с помощью дронов-камикадзе – по одному в каждом населенном пункте. Обошлось без последствий.

В Грайворонском городском округе под обстрел попала окраина хутора Понуры – установлен прилет одного 120-мм снаряда. Есть трое пострадавших рабочих – у мужчин осколочные ранения различных частей тела. Сейчас они находятся под контролем врачей в городской больнице №2 города Белгорода, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Также в результате обстрела поврежден экскаватор.

В Краснояружском районе по окраине хутора Архипов выпущено 3 артиллерийских снаряда. Пострадавших и разрушений нет.

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