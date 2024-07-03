Индексация пенсий работающим пенсионерам: что надо знать

Андрей Исаев, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе в статье для «Российской газеты» подробно рассказал об индексации пенсий для работающих пенсионеров.

На прошлой неделе Государственная Дума одобрила закон, который был предложен президентом и разработан депутатами фракции «Единая Россия». Этот закон восстанавливает индексацию пенсий для работающих пенсионеров, начиная с 2025 года.

В 2016 году индексация пенсий для работающих граждан была временно приостановлена. В то время в пенсионной системе России возникла кризисная ситуация: малочисленное поколение людей, родившихся в 90-х годах, достигло трудоспособного возраста, а на пенсию начали выходить люди, родившиеся в конце 50-х — начале 60-х годов прошлого века, одно из самых многочисленных поколений в истории СССР. По прогнозам специалистов, к 2026 году на одного работающего гражданина приходилось бы более одного пенсионера.

В 2016 году из-за нехватки средств в Пенсионном фонде пришлось провести индексацию пенсий не на полную величину инфляции (12%), а только на 4,5% прогнозной инфляции. В конце года депутаты нового созыва Государственной Думы приняли решение выплатить пенсионерам по 5 тысяч рублей из имеющихся дополнительных бюджетных доходов. Тогда по решению президента выплаты получили как работающие, так и неработающие, а также военные пенсионеры. Мы понимали, что в будущем обеспечить индексацию пенсий всем на уровне инфляции будет невозможно.

При решении проблемы исходили из того, что пенсии для неработающих пенсионеров являются единственным источником дохода. Если их пенсионные выплаты не будут индексироваться на уровень инфляции, то им не хватит денег на самое необходимое. А у работающих пенсионеров есть ещё один источник дохода — заработная плата.

Некоторые коллеги в исполнительной власти предлагали отменить пенсии для работающих пенсионеров, поскольку пенсия — это страховая выплата, которую человек должен получать при наступлении страхового случая, то есть когда он полностью или частично утратил работоспособность в связи с возрастом. Нам указывали, что в некоторых странах не допускается одновременное получение и пенсии, и заработной платы, как и одновременное получение зарплаты и выплаты по больничному листу. В большинстве стран, где работающим пенсионерам платят пенсии, их размер ограничен.

В результате дискуссии удалось отстоять пенсии для работающих пенсионеров, но без индексации.

Было принято непростое решение о поэтапном повышении пенсионного возраста. Это позволило сбалансировать пенсионную систему, и теперь в ней даже появились средства для возобновления индексации пенсий работающим пенсионерам.

Как будет производиться индексация по новому закону? С 2025 года индексация пенсий будет проводиться дважды в год: с 1 февраля пенсия гражданина будет индексироваться на уровень фактической инфляции, а с 1 апреля её страховая часть будет увеличиваться в связи с ростом доходов Социального фонда пропорционально накопленным баллам.

Обе эти индексации будут проводиться и для работающих, и для неработающих пенсионеров на одинаковых условиях.

Для работающих пенсионеров, в отличие от неработающих, пенсия будет повышаться ещё и с 1 августа. Это связано с тем, что за них продолжают уплачиваться взносы в Социальный фонд, что приводит к увеличению количества баллов и перерассчёту пенсии.

По словам Исаева, принятый закон в полной мере выполняет задачу, поставленную президентом, и, безусловно, улучшает положение всех работающих пенсионеров по сравнению с нынешним. Депутаты Госдумы уверены, что денег на реализацию закона хватит.