Имущество музея-усадьбы Павлова передадут в собственность Рязанской области

На заседании комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности Рязанской гордумы депутаты рассмотрели вопрос о передаче в государственную собственность Рязанской области муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за «Мемориальным музеем-усадьбой академика И. П. Павлова». Об этом сообщила пресс-служба РГД.

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Распоряжение правительства Рязанской области о создании государственного бюджетного учреждения «Мемориальный комплекс «Музей-усадьба И. П. Павлова» подписано 9 ноября 2021 года. В соответствии с Федеральным Законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ муниципальное имущество, используемое государственными учреждениями, подлежит безвозмездной передаче в государственную собственность.

Перевод в областную собственность поможет музею получить необходимое финансирование.