«И непобедимы будете»- это название новой книги поэта, члена Союза писателей России Татьяны Бочаровой. Презентация исторической поэмы прошла в Центральной городской библиотеке имени С. А.Есенина 22 января.

Татьяна — рязаночка, и тема рязанской старины, правящих князей с ее междоусобными войнами, давно назревала в планах автора. Большой есенинский зал библиотеки был заполнен поэтами, прозаиками, представителями клуба «Автор», а также ценителями творчества рязанских писателей.

Татьяна Анатольевна пригласила к прочтению своей новой поэмы коллег по творческому цеху, поэтов, членов Союза писателей России: Марину Цветкову, Константина Паскаля, Валерия Хлыстова, а также поэтов Катерину и Семена Яковлевых, писателя Людмилу Анисарову, актера студенческого театра «Переход» РГУ имени С.А.Есенина Никиту Канаева, школьников из 10 класса школы № 44 Алену Сорогину, Елену Сенькину, Алину Князевскую, Марию Геращенко, Яну Капустину и Ксению Соловьеву из 11 класса школы № 16.

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Такая разноликая публика на сцене, где голоса профессионалов и любителей, зрелых и юных переплетались рифмой, ритмом, режиссерской задачей держала драматическое действо.

Импровизаторы- театралы читали друг за другом текст поэмы от начала и до конца. А музыкальная подзвучка вьюгой, топотом конницы создавала напряжение в картине воображаемого мира древней Руси, о которой нам мало что известно до сих пор. Однако, после прочтения вслух книги, зрители в зале обсуждали больше не исторические реалии, а литературные достоинства поэтического слова героини вечера.

— У Татьяны Анатольевны было написано много стихотворных книг, но написание поэмы говорит о зрелости автора, — сказал поэт, член Союза писателей России Нурислан Ибрагимов.

Безусловно, поэты держат на своих плечах национальный дух России, поэтому новая книга Татьяны Бочаровой вдохновила многих на разговоры о патриотических ценностях. Историк и краевед Игорь Канаев, литературный критик Елена Сафронова, профессор медицинского университета Анатолий Соловьев, отец Татьяны, и многие другие в зале высказали мысль о продолжении таких художественных поисков нашими рязанскими авторами, ведь «богата рязанская история, богата рязанская земля героями и событиями, о которых хорошо бы знать юным».