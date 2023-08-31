Четверг, 31 августа, 2023
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Художник из Венесуэлы и автор серии муралов в Рязани рассказал о своем творчестве

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В среду, 30 августа, на площадке культурно-досугового центра «Октябрь» состоялась пресс-конференция, в ходе которой молодой художник из Венесуэлы, директор Ассоциации «Галерея латиноамериканской улицы» Хулио Линарес подробно рассказал о своём творчестве.

Хулио – почётный гость Форума древних городов, автор проектов в жанре паблик-арт. Его работы были представлены и получали награды на многочисленных выставках по всему миру. В настоящее время картины Хулио выставляются галерее «Soul Art» в Японии.

В Рязани художник создаёт мурал, сюжет которого посвящён Венесуэле.

Серия масштабных работ, выполненных Хулио на фасадах, называется «Портал в Венесуэлу» и демонстрирует значимые объекты культуры, архитектуры, живописные пейзажи, располагающиеся в разных частях этой красивой страны. Среди них: самый большой в мире водопад Анхель, театр Терезы Карреньо в Каракасе, мост генерала Рафаэла Урданеты, карибский пляж, а также пара, танцующая венесуэльский танец «хоропо».

Создать за столь короткий срок целую серию работ художнику Хулио Линаресу помогли ассистирующие рязанские художники Александр Одерков и Евгения Долич.

Моя художественная работа включает различные практики самовыражения: граффити, мурализм, инсталляции – это позволяет экспериментировать в общественных пространствах, говорить на языке улиц. В этом смысле мой поиск был направлен не только на техническое исполнение, но и на социальное взаимодействие, я исследую опыт посредничества в современном искусстве. В городском пространстве возникают диалоги, противоречия, открытия, за этим очень интересно наблюдать,

— рассказал художник.

Во встрече с художником приняла участие министр культуры Рязанской области Марина Кауркина:

В рамках Форума древних городов, итоги которого мы подводим сегодня, состоялось более 50 мероприятий деловой и культурной программы. В форуме поучаствовали представители более 70 городов, 14 стран мира. Визит художника из Венесуэлы состоялся по личному поручению губернатора Рязанской области Павла Малкова в рамках развития сотрудничества региона со странами Латинской Америки и Карибского бассейна при содействии АНО «Дом Латинской Америки».

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