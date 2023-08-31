Художник из Венесуэлы и автор серии муралов в Рязани рассказал о своем творчестве

В среду, 30 августа, на площадке культурно-досугового центра «Октябрь» состоялась пресс-конференция, в ходе которой молодой художник из Венесуэлы, директор Ассоциации «Галерея латиноамериканской улицы» Хулио Линарес подробно рассказал о своём творчестве.

Хулио – почётный гость Форума древних городов, автор проектов в жанре паблик-арт. Его работы были представлены и получали награды на многочисленных выставках по всему миру. В настоящее время картины Хулио выставляются галерее «Soul Art» в Японии.

В Рязани художник создаёт мурал, сюжет которого посвящён Венесуэле.

Серия масштабных работ, выполненных Хулио на фасадах, называется «Портал в Венесуэлу» и демонстрирует значимые объекты культуры, архитектуры, живописные пейзажи, располагающиеся в разных частях этой красивой страны. Среди них: самый большой в мире водопад Анхель, театр Терезы Карреньо в Каракасе, мост генерала Рафаэла Урданеты, карибский пляж, а также пара, танцующая венесуэльский танец «хоропо».

Создать за столь короткий срок целую серию работ художнику Хулио Линаресу помогли ассистирующие рязанские художники Александр Одерков и Евгения Долич.

Моя художественная работа включает различные практики самовыражения: граффити, мурализм, инсталляции – это позволяет экспериментировать в общественных пространствах, говорить на языке улиц. В этом смысле мой поиск был направлен не только на техническое исполнение, но и на социальное взаимодействие, я исследую опыт посредничества в современном искусстве. В городском пространстве возникают диалоги, противоречия, открытия, за этим очень интересно наблюдать, — рассказал художник.

Во встрече с художником приняла участие министр культуры Рязанской области Марина Кауркина: