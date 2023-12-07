Четверг, 7 декабря, 2023
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Хореографический коллектив «Своя КОМпания» победил на международном фестивале

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Фото: сайт ДДТ
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Хореографический коллектив «Своя КОМпания» рязанского городского Дворца детского творчества одержал победу на Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского хореографического искусства «Топ-Данс-2023». Он проходил в Сочи.

Танцоры завоевали гран-при в номинации «Эстрадный танец» (старшая возрастная группа), стали лауреатами I степени в номинации «Современный танец» (старшая возрастная группа) и лауреатами II степени в номинации «Современный танец» (средняя возрастная группа).

Всего в фестивале приняли участие более 200 танцоров из разных городов России, сообщает сайт ДДТ.

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