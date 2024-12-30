Хинштейн рассказал о ситуации в Льгове после ракетного удара ВСУ

В результате ракетного удара ВСУ по Льгову серьезные повреждения получил двухэтажный дом на восемь квартир, написал врио главы Курской области Александр Хинштейн в телеграм-канале .

Жителям пострадавшего дома предложили разместиться в ПВР, но они предпочли расселиться по родственникам.

«В ряде домов выбиты окна, незначительно посечены стены», – уточнил Хинштейн.

Медицинская помощь потребовалась 86-летней женщине, которая получила ранения из-за разлетевшихся осколков стекол. Ей не потребовалась госпитализация.

Кроме того, произошло незначительное возгорание двух зданий, оба пожара потушили.

Хинштейн добавил, что ВСУ хотят запугать людей, забрать у детей возможность радоваться предстоящему Новому году, но у них ничего не получится.