Губернатор Русских заявил о сложностях с поставками кислорода для больных коронавирусом

Глава Ульяновской области Алексей Русских рассказал о сложной ситуации с поставками кислорода для больных коронавирусом, сообщает ГТРК «Волга».

По его словам, сейчас эта проблема актуальна по всей стране.

«Мощности производства кислорода гораздо меньше потребности. Расход вырос в разы», – обратил внимание Русских.

При этом губернатор заявил о планах построить собственный кислородный завод. Это будет сделано для независимости от поставок из других регионов. Он отметил, что ранее было закуплено около 300 кислородных концентраторов.

Русских заключил, что также начинается работа по строительству блочных кислородных станций в медицинских учреждениях.