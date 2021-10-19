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Вторник, 19 октября, 2021
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Губернатор Русских заявил, что система здравоохранения Ульяновской области на пределе

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Глава Ульяновской области Алексей Русских рассказал о состоянии региональной медицины на фоне новой волны коронавируса, пишет Ульяновск Экспресс.

По его словам, медики вынуждены работать на износ, поскольку система здравоохранения на пределе. В частности, сильно выросла нагрузка на первичное звено.

«Тысячи пациентов каждый день пытаются одновременно вызвать участкового врача на дом. Несмотря на попытки развести потоки, скапливаются очереди», – отметил Русских.

Губернатор подчеркнул, что продолжит практику внеплановых проверок в поликлиниках. Он добавил, что финансирование позволяет создать запас лекарств для амбулаторных пациентов с коронавирусном до конца года.

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