Губернатор Русских заявил, что система здравоохранения Ульяновской области на пределе

Глава Ульяновской области Алексей Русских рассказал о состоянии региональной медицины на фоне новой волны коронавируса, пишет Ульяновск Экспресс.

По его словам, медики вынуждены работать на износ, поскольку система здравоохранения на пределе. В частности, сильно выросла нагрузка на первичное звено.

«Тысячи пациентов каждый день пытаются одновременно вызвать участкового врача на дом. Несмотря на попытки развести потоки, скапливаются очереди», – отметил Русских.

Губернатор подчеркнул, что продолжит практику внеплановых проверок в поликлиниках. Он добавил, что финансирование позволяет создать запас лекарств для амбулаторных пациентов с коронавирусном до конца года.