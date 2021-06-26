Губернатор Русских заявил, что ощущает поддержку Путина

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Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских ответил на вопрос, ощущает ли он поддержку президента Владимира Путина, пишет «Ульяновск онлайн».

По его словам, три месяца в статусе главы региона пролетели для чиновника быстро. При этом предложение российского президента оказалось для него неожиданным.

«Поддержку, конечно, ощущаю. Я уверен, что в администрации президента очень пристально следят за развитием событий в регионе, в июле состоится моя вторая встреча с Владимиром Путиным, думаю, все пройдет нормально», – заявил Русских.

Глава региона также отметил, что до своего назначения был в Ульяновске и Димитровграде в 90-е. Политик обратил внимание, что тогда ситуация в городах произвела на него удручающее впечатление, однако сейчас ситуация кардинально изменилась.