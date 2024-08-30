Губернатор Рязанской области поручил поощрять талантливых школьников

Во время прямого эфира с жителями региона 29 августа губернатор Рязанской области Павел Малков поручил министерству образования проработать вопрос о поощрении талантливых школьников, которые становятся победителями и призерами всероссийских и международных предметных олимпиад.

С предложением поддержать молодых талантов выступил Егор Гриненко, двукратный призер Всероссийской олимпиады школьников и бронзовый медалист Европейской географической олимпиады 2023 года.

Губернатор Малков подчеркнул важность поддержки одаренных школьников и пообещал ввести дополнительные меры стимулирования, включая финансовую помощь, чтобы молодежь стремилась развиваться в родном регионе.

Уже сейчас размер именных стипендий для талантливых детей увеличен до 30 тысяч рублей, ежегодно их получают 150 человек.