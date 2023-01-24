Губернатор Павел Малков: Касимов ждут позитивные изменения

Губернатор Рязанской области Павел Малков на заседании регионального правительства поднял тему развития Касимова, приведения его в порядок, сохранения исторического наследия.

Он отметил, что дополнительно выделяется 80 млн рублей на благоустройство площади Соборной. Касимов стал одним из победителей внеочередного конкурса по формированию комфортной городской среды, который проводился по поручению Президента об увеличении финансирования таких работ.

Глава региона подчеркнул, что средства, которые область получит по итогам Всероссийского конкурса, только часть финансирования, которое направят на развитие муниципального образования. Он поручил вице-губернатору Артему Бранову держать на контроле все вопросы, связанные с реализацией проектов развития в Касимове. Павел Малков попросил также представить подробную информацию, включающую виды и сроки планируемых работ.

— Текущий год должен стать годом серьезного прорыва по Касимову. Город — одна из жемчужин нашего региона, с невероятной историей, культурой, архитектурой. Но, к сожалению, он находится в запущенном состоянии. Очевидно, что его надо очень серьёзно развивать, приводить в порядок уникальные объекты архитектуры. Одновременно создавать современную городскую среду. Будем предпринимать для этого меры, — прокомментировал Павел Малков.