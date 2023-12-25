Губернатор Малков оценил работу Рязанского дворца детского творчества

Губернатор Рязанской области Павел Малков ознакомился с работой Рязанского городского дворца детского творчества. В рабочей поездке его сопровождали министр образования Ольга Щетинкина, министр физкультуры и спорта Владислав Фролов и глава администрации Рязани Виталий Артемов. Гостей встретила директор Дворца Татьяна Пыжонкова, сообщает сайт городской администрации.

Глава региона посетил помещения для занятий спортом и творчеством, в том числе универсальный спортивный и тренажерный залы, бассейн, хореографические классы и кабинеты. Он оценил перспективы дальнейшего развития учреждения и расширения возможностей для работы с детьми. Особое внимание Павел Малков обратил на укрепление материально-технической базы Дворца и проведение ремонтных работ.

В ходе поездки губернатор дал ряд поручений, в том числе о необходимости проработать вопрос с ремонтом кровли здания. В текущем году за счет собственных средств учреждения уже отремонтирован танцзал, костюмерная, женская раздевалка, а также система отопления и входная группа в центральную часть Дворца, ограждение прилегающей территории.

В настоящее время во Дворце детского творчества занимаются более 5 тысяч детей. Ежегодно более 20% ребят становятся победителями и призерами конкурсов. Ряд воспитанников является получателями губернаторских стипендий. Регулярно проводятся крупные массовые мероприятия, в том числе международного уровня. По итогам прошлого года Дворец детского творчества признан лучшей муниципальной организацией дополнительного образования Рязанской области, а также неоднократно отмечен наградами всероссийских конкурсов среди аналогичных учреждений.