Губернатор Курской области заявил об обстреле села на границе с Украиной

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил об обстреле села Алексеевка, которое находится на границе с Украиной. Его словам передаёт ТАСС.

- Реклама -

По словам Старовойта, обстрел производился из крупногабаритного оружия около 5 утра. Повреждения получили три частных дома, школа и автомобиль. Обстрел подавлен ответным огнём пограничников.

Пострадавших в происшествии нет. В деталях происшествия разбираются специалисты.

Село Алексеевка стало первым населённым пунктом Курской области, который подвергся обстрелу.