6.1 C
Рязань
Вторник, 17 мая, 2022

Губернатор Курской области заявил об обстреле села на границе с Украиной

spot_img
На главнуюНовости мира

Губернатор Курской области заявил об обстреле села на границе с Украиной

7info7

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил об обстреле села Алексеевка, которое находится на границе с Украиной. Его словам передаёт ТАСС.

- Реклама -

По словам Старовойта, обстрел производился из крупногабаритного оружия около 5 утра. Повреждения получили три частных дома, школа и автомобиль. Обстрел подавлен ответным огнём пограничников.

Пострадавших в происшествии нет. В деталях происшествия разбираются специалисты.

Село Алексеевка стало первым населённым пунктом Курской области, который подвергся обстрелу.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7